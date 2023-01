Brunella Horna y Richard Acuña se casaron por todo lo alto el último fin de semana. Las comparaciones no se hicieron esperar, ya que muchos usuarios opinaron que superaron ampliamente a las bodas de Ethel Pozo y Tilsa Lozano.

Esta opinión fue apoyada por Melissa Paredes, quien en su regreso a la conducción con el programa ‘Préndete’ reveló que le gustó el look de los novios, pues no fue nada “recargado”.

“Impecables los dos, es un look bastante sencillo pero muy bonito el de ambos, limpio. Me parece que Brunella estuvo limpiecita en cuanto a aretes, accesorios, no estuvo nada recargada y Richard igual, ah, no lo vi con nada recargado”, dijo la actriz.

Por su parte, Kurt Villavicencio, mejor conocido como ‘Metiche’, afirmó que será difícil superar esta boda: “Dudo mucho que en este año exista una boda capaz de superar la boda de Brunella Horna y de Richard Acuña”.

“Este año y el año pasado (2022), ha sido la mejor boda, la mejor boda”, aseguró Melissa Paredes, dejando por los suelos a la boda de su examigaEthel Pozo, a la cual no fue invitada.

TE PUEDE INTERESAR