Sin pelos en la lengua. Micheille Soifer decidió romper su silencio y se refirió a las pifias que sufrió por miles de personas en el “Reggaetón Lima Fest” este último fin de semana. Y es que la cantante también comentó sobre los rumores que se viene expandiendo sobre un posible romance con un empresario.

“Mira, un par de pifias no me pueden tumbar, tengo a todo un equipo detrás que me apoya y una familia que cree y apuesta por mí. Reconozco que sentí mucha pena, pero que bueno que me pasó a mí y no a una persona más débil” , comenzó diciendo.

En ese sentido, la exchica reality tomó muy a la ligera los comentarios sobre que ella estaría siendo actualmente la “amante” de un conocido empresario. Además, afirmó que ctualmente se encuentra soltera.

“Oficialmente estoy sola, sí he conocido amigos y estoy abierta a conocer a otras personas, pero ahorita no es mi prioridad el amor. Siempre van a inventar y decir cosas de mí, ya me río y digo ‘ya, okey’, pero también tengo derecho de enamorarme de una persona buena y cuando pase lo voy a decir y presentarlo”, expresó para Trome.

