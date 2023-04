La defiende. La exitosa productora de América Televisión, Michelle Alexander en un entrevista para el diario local, Trome, salió en defensa de su cuñada y respaldo sus dotes actorales en el papel que desempeña en la mini serie “Maricucha 2″. Además, comentó que es muy inteligente y responsable con las grabaciones del programa.

Durante la entrevista con Trome, Michelle Alexander elogió el trabajó y esfuerzo de Ethel Pozo para interpretar a “Afrodita” en la serie y reveló que no fue ella quien le hecho el ojo a su talento, sino la directora del programa Ani Álvarez.

“Se necesitaba un personaje como ‘Afrodita’, alguien que sea media coquetona, y la directora Ani Álvarez me comentó sobre Ethel cuando fuimos al matrimonio de mi hija, pues dijo que era perfecta. Ethel se ha preparado, es chancona, llega a la hora, con su letra aprendida y se queda hasta el final. Así son los actores cuando empiezan, ella quiere demostrar que quiere ser actriz”, confesó la productora.

Además, aseguro que no por ser la esposa de su hermano es que revisa algún trato especial y descartó que exista ‘vara’ para el casting de la serie. “Que le haya dado un trabajo a Ethel porque es mi cuñada, eso no ha sido así. Nunca le he dado trabajo a alguien que no piense que no se lo merece, a ella le hemos dado la oportunidad y no me ha defraudado, ha respondido bien en la comedia, no sé cómo será en el drama”, indicó Michelle Alexander a Trome