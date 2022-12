Milena Zárate, cantante colombiana, desató toda su artillería contra Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes. La expareja de Edwin Sierra mencionó que no ve nada apropiado que el popular “Activador” se presente en la final de “El Gran Show” como refuerzo de la modelo.

En conversación con Trome, la colocha sin pelos en la lengua tuvo fuertes comentarios contra Aranda, a quién tildó de ‘rompe hogares’ y lo culpó del sufrimiento de la pequeña Mía, hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

¿Qué dijo Milena Zárate sobre Anthony Aranda?

“Me parece una burla porque lo de ellos no es un amor para presumir. Siempre he pensado que para ser feliz no se puede construir la felicidad en base a la desgracia de otras personas. Lo que empieza mal, siempre va a terminar mal”, declaró a Trome.

“He pasado una infidelidad, porque sé lo que se siente, sé lo burlado que se siente uno, así que lo de ellos no es para presumirlo o endiosarlo a alguien que no merece. Él es un hombre que dañó, fue participe de la ruptura de un hogar y del sufrimiento de una criatura, sin embargo, cada uno decide lo que le hace feliz. Si Melissa cree que es algo positivo o glorioso para su final, es decisión de ella y cada una recurre a lo que desea ”, agregó a referido medio.

