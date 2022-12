La hermana de Milena Zárate, Greissy Ortega, se mostró indignada con el programa El gran show luego que la colombiana fue eliminada y posteriormente salvada por el jurado. Según Greissy, está “cantado” que Melissa Paredes ganará la temporada.

A través de Instagram Stories, Greissy Ortega publicó un fuerte mensaje después que su hermana fue eliminada frente a Gino Pesaressi: “Eso ya estaba cantado, qué les sorprende, obvio que con Milena se sintieron amenazados y tenían que dejar a los más débiles para hacer ganar a Melissa #robocantado”.

Asimismo, Greissy Ortega dejó entrever que su hermana ya no sabría qué más hacer para ganar la competencia, pues siempre es sentenciada frente a bailarines más débiles.

“Sonrisa de ‘y ahora qué más hago para ganar?’ Mi hermana no tendría ni que haber estado sentenciada cuando es la que más se saca la mugre con quien la pongan a bailar, la ponen a hacer versus de todo para que ganen los que solo hacen show y no le ponen sangre y sudor al baile #robo cantado”, expresó la colombiana.

Foto: Instagram @greissyortega05

¿Qué dijo Milena Zárate sobre la gran final?

Entre lágrimas, Milena Zárate se mostró emocionada luego que el jurado decidió salvarla: “Ahorita tengo muchos sentimientos encontrados, la verdad ahorita tengo demasiadas cosas, estoy un poco... No sé, tengo muchos sentimientos, pero esto es tan importante para mí que por un momento pensé que no íbamos a poder estar en la final, pero ahora hay un problema, ahora despertaron la fiera que yo tenía inquieta, yo les dije que no lo hicieran, ahora se fregaron”.

TE PUEDE INTERESAR