La colombiana Milena Zárate rompió en llanto luego que el jurado decidió salvarla para que esté en la gran final de El gran show. Tras el programa, prometió que dará un gran espectáculo el próximo sábado y contón que su hija estará presente en el set de televisión.

“Sí, va a venir, va a venir ella (su hija) y va a venir mi hermana”, dijo Milena Zárate. “Va a ser una gran final, eso se los prometo, eso sí que se los prometo de todas maneras, me saco la espinita de esta semifinal”, acotó.

Entre lágrimas, Milena Zárate aseguró que despertaron a la fiera que lleva dentro: “Ahorita tengo muchos sentimientos encontrados, la verdad ahorita tengo demasiadas cosas, estoy un poco... No sé, tengo muchos sentimientos, pero esto es tan importante para mí que por un momento pensé que no íbamos a poder estar en la final, pero ahora hay un problema, ahora despertaron la fiera que yo tenía inquieta, yo les dije que no lo hicieran, ahora se fregaron”.

“El reto continúa, a la gran final vamos a estar, de todas maneras. Y esta vez no voy a estar sola, esta vez voy a estar con mi corazón ahí, con mi motor, mi gorda”, dijo Milena Zárate muy emocionada.

Sobre el show que dará en la gran final, Milena Zárate dijo lo siguiente: “Tenemos algunas cosas pensadas, pero todavía no hay nada concreto, ya ustedes saben que somos locos y que nos creamos mil cosas, así que lo único que les puedo decir es que les garantizo una final que nunca en sus vidas van a olvidar, nunca van a olvidar la final que les vamos a dar”.

“Está Kristel (su hija) , ahora está ella conmigo, ahora tengo una responsabilidad y un compromiso con ella porque se lo prometí, por eso estoy así, porque por un momento pensé que no iba a poder cumplir una promesa y sería la primera vez que puedo fallarle en una promesa que le hago”, concluyó.

