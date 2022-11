La actriz Natalia Salas compartió una emotiva reflexión en medio del duro proceso que está viviendo por su lucha contra el cáncer de mama. Y es que el tratamiento de quimioterapia, según ella, no ha sido lo más difícil de la enfermedad.

“Lo más difícil de este proceso para mí no es ni la quimio, ni los malestares, ni la operación, ni la pelada, ni nada relacionado al tratamiento”, contó Natalia Salas en Instagram Stories.

La actriz explicó que lo más complicado estar siempre disponible para su hijo Leandro: “Para mí lo más difícil es no estar al 100 por ciento para mi bebé”.

Pese a esto, Natalia Salas contó que su hijo le da cariño siempre y eso la impulsa a tener más fuerzas para luchar contra esta difícil enfermedad:

“Pero mi Leandro es magia y con esa magia me impulsa. Me dice que estoy bonita, me da besos y abrazos, y me da ganas que pasen los días rápido para mañana sentirme mejor y correr con él”, contó Natalia Salas.

Foto: Instagram @nataliasalasz

TE PUEDE INTERESAR