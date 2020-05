Luego de que Ricardo Zuñiga, más conocido como el “Zorro” Zupe dijera que Nicola Porcella se lo besa cuando está borracho, este lo llamó por teléfono.

El exguerrero se comunicó con el amigo de los chicos reality para pedirle que tenga más cuidado con sus bromas, negando de esta forma de que se trate de algo real.

"‘Oe, cara**, por qué has dicho eso’ y me respondió que estaba bromeando. Eso no ha pasado, y simplemente le dije que tenga cuidado con sus bromas”, contó Nicola Porcello sobre lo que le dijo al “Zorro” Zupe.

Nicola Porcella dejó en claro que todo se trató de una broma de su amigo, que muchas veces son exageradas.

“Al ‘Zorro’ le encanta exagerar, son bromas que nos podemos hacer internamente, como es muy amigo mío me ha pedido disculpas", agregó

Este lunes, el propio Zorro “Zupe” confirmó que todo fue una broma.

“Zorro” Zupe se retracta y dice que es broma que Nicola Porcella se lo “chapa” -DIARIO OJO

VIDEO RECOMENDADOS

Rebeca Escribens a Vania Bludau tras el fin de su relación

Rebeca Escribens a Vania Bludau tras el fin de su relación-DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR