La modelo Olenka Zimmermann no se quedó callada y respondió a las fuertes críticas que hizo Magaly Medina sobre su contenido en OnlyFans. Según la ‘Urraca’, la presentadora de ‘Crónicas de impacto’ ‘estafa’ a sus suscriptores con fotografías de ella de hace décadas.

Tras los cuestionamientos, la presentadora de Willax TV se mostró furiosa y arremetió con todo contra la presentadora de espectáculos, a quien tildo de estúpida.

¿Qué dijo Olenka Zimmermann sobre Magaly Medina?

La nueva integrante de OnlyFans aseguró que Magaly Medina no sabe como funciona la plataforma para adultos. “No entiende porque es estúpida y disforzada, no atina”, dijo para Infobae.

Asimismo, explicó por qué en su cuenta solo hay fotografías antiguas. “En ese programa solo han pagado y visto lo que se considera en el OnlyFans como ‘regalo’ , que es lo que se obtiene solamente por el precio de suscripción. La mayoría de fotos son actuales obviamente, además de mi archivo. Así que no han visto nada en realidad”, explicó Olenka muy furiosa.

“El que quiere celeste que le cueste, y para eso hay que pagar más que la suscripción, no seas tacaña pues, Magaly. Un saludo al editor de su programa que me sacó regia. Me han caído mas suscriptores después de su nota”, ironizó.

