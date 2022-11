La exmodelo Olinda Castañeda y su esposo, Christian Marcial, anunciaron que se convertirán en padres después del difícil momento que vivieron por la pérdida de su anterior embarazo.

En diálogo con Magaly TV La firme, Olinda Castañeda aseguró que es un embarazo milagroso: “Realmente sí, para que el Espíritu Santo nos haya bendecido de esa manera, luego nos hicimos la prueba y salió positiva”.

Según Olinda Castañeda, los médicos no le habían dado muchas esperanzas de tener otro bebé, pero quedó embarazada cuando menos lo esperaban: “Nos hemos enterado de este embarazo en septiembre, que ni lo esperábamos, no lo estábamos buscando”.

Además, la exmodelo señaló que este embarazo se habría dado porque un pastor cristiano bendijo su vientre para que vuelva a ser madre. Incluso, el programa mostró el video en el que se la ve junto a su esposo en este culto religioso.

“Y lo más curioso es que fuimos a un culto donde había venido un pastor de República Dominicana y el pastor me agarra, me toca el vientre y me dice ‘bendigo tu vientre, darás a luz’. Me caí para atrás y yo cuando me caía para atrás sentía como un chispazo y desperté”, dijo Olinda Castañeda.

Fuente: ATV

