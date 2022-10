Este fin de semana se desató una nueva polémica en el mundo deportivo cuando Claudio Pizarro criticó y minimizó lo hecho por Paolo Guerrero en la Selección peruana durante una transmisión EN VIVO en su cuenta de Instagram. El ‘Bombardero de los Andes’ lanzó un polémico comentario sobre el ‘Depredador’ y esto no le gustó nada al comentarista ‘Paco’ Bazán, quien arremetió contra el exdelantero.

El presentador de ‘El Deportivo’ pidió respeto para la carrera del hijo de ‘Doña’ Peta y tuvo fuertes palabras para el exjugador del Bayern Múnich.

¿Qué dijo ‘Paco’ Bazán sobre Claudio Pizarro?

“Ya pues cómo va a decir ¿cuál capitán? Héctor Chumpitaz va a ser. No soporto en nuestra cultura peruana, en nuestra idiosincrasia, cuando alguien no es frontal. Me hace renegar cuando te haces el gil y quieres minimizar a la otra persona haciéndote el que no sabe, haciéndote el gil. ¡Loco! Frontal, directo. Cuál capitán Héctor Chumpitaz. ¡No! Paolo Guerrero, el capitán de la selección que nos llevó al Mundial, mi capitán” , disparó Paco Bazán en un inicio.

“El capitán de la selección peruana, el goleador histórico, el capitán que llevó la cinta en un Mundial. Ya vamos a respetar a Paolo, no se puede ser tan malagradecido, más respeto con el capitán. Estamos mal, paren con la pasión y con los bajos instintos, paren con eso muchachos por favor” , agregó.

