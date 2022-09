Paco Bazán, conductor de ‘El Deportivo’, arremetió contra la serie de Paolo Guerrero en Netflix, “Contigo Capitán”. El presentador de ATV tuvo fuertes críticas contra el elenco actoral por el poco parecido con los personajes.

Durante la última edición de “El deportivo, en otra cancha”, se mostró totalmente indignado y cuestionó que Netflix quiera dar a entender que, bajo su punto de vista, el ‘Depredador’ si consumió cocaína.

¿Qué dijo Paco Bazán sobre la serie de Paolo Guerrero?

“La serie de Paolo Guerrero es una vergüenza, es un maltrato a los personajes. Ricardo Gareca parece actor de cine para adultos de los 70 con peluca”, comentó el exarquero de Universitario de Deportes en un inicio.

“El que más se parece a uno de los seleccionados es el doble de Cueva. Perdónenme, solo he visto el tráiler, veré la serie; pero de lo que he visto me siento ofendido por el tratamiento que le han dado a la situación adversa de Paolo Guerrero es como si fuese culpable. Dan a entender eso, a mí me molesta”, agregó.

¿De qué trata “Contigo capitán”, la serie de Paolo Guerrero?

La serie protagonizada por Nico Ponce contará la lucha legal de Paolo Guerrero tras dar positivo en una prueba de dopaje en el partido frente Argentina por la clasificación al Mundial Rusia 2018.

¿Cuándo se estrena “Contigo capitán”, la serie de Paolo Guerrero?

La serie se estrenará en Netflix el 5 de octubre de 2022.

