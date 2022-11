Paco Bazán, conductor de ‘El Deportivo’, arremetió contra Luis Sánchez, dueño de la cebichería ‘Mi Barrunto’, después del mensaje que este último le mandó en redes sociales. De acuerdo al programa Magaly TV La firme, el enfrentamiento viene desde hace varios meses.

Inicialmente, Paco Bazán lo tildó de ‘NN’: “Ensalada Bazán, soy un ‘NN’, se contradice, pues, si soy NN no me sacan”, respondió Luis Sánchez en un video donde aparece con un lujoso auto Ferrari.

En diálogo con el programa, Paco Bazán insistó en burlarse: “Dime de lo que presumes y te diré lo que adoleces. Decir que cuando uno luce sus grandezas materiales quiere decir que, sobre todo los hombres, que tiene pequeñas dotaciones. Así que, hermano, si eres ‘chi**’ no es mi problema”.

En otro TikTok, Luis Sánchez afirmó quiso burlarse de Paco al compararlo con un cebiche: “Ensalada Bazán, pan con leche Bazán, quieres tu plato de tu cebichero favorito, yo te voy a hacer tu plato: tu plato va a ser el cebiche Bazán. ¿Por qué? Porque tiene que ser un pescado que te represente, una cabrilla, una cabrilla pues, una buena cabrilla”.

“Ha intentado ofenderme, ha intentado insultarme diciéndome ‘cabrilla’, o sea, él intenta ofenderme diciéndome homosexual, no me ofende diciéndome homosexual. Y otra cosa, a mí me encanta la cabrilla”, respondió el conductor.

En ese sentido, Paco Bazán aprovechó para señalar que Luis Sánchez intenta brillar como si fuera un futbolista más: “Las figuras son los jugadores, no es él. Esos alcahuetes que rodean a los deportistas de éxito, que tienen billete y que tienen lo que tienen por su esfuerzo, tienen que ser inteligentes. No es protagonista, pero él cree que es más protagonista que protagonista, va a un cumpleaños y él se quiere llevar el show, eso es lo que yo he comentado”.

Además, cuestionó sus gustos para vestir: “No tiene muy buen gusto para vestir, podrá comprarse ropa cara, pero gusto no tiene. Es un personaje de esta fauna, o sea, es un miembro de nuestro hermoso Chollywood y él disfruta de eso, lo exhibe, le encanta, le fascina la peliculina”.

