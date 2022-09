Este 27 de septiembre de 2022, durante el programa América hoy, la cantante Pamela Franco reveló que no le molesta que Christian Domínguez haya dicho públicamente que todavía no es el amor de su vida; por el contrario, aseguró que esto le demuestra que su pareja está madurando y ya no se deja llevar por sus emociones.

“La verdad es que ya me lo han preguntado eso, yo creo que lo están llevando por otro lado. Yo siempre hablo con Christian, nosotros tenemos las cosas súper claras, no vivo de palabras tampoco, ya lo he dicho, me gusta el día a día que tenemos porque él conmigo es una muy buena persona, un buen hombre, eso es lo que a mí me hace feliz”, dijo.

“Yo también tengo un concepto totalmente diferente a otras personas (...) bueno, el amor de mi vida es mi hija, soy yo misma y él es el hombre con el que quiero compartir mi vida. Yo no siento que porque diga eso él se pueda sentir mal, siempre lo hemos conversado y siempre a él se lo he dicho”, acotó.

Según Pamela Franco, Christian Domínguez ahora habla así por ella: “siento que él en estos momentos se está acoplando bastante a mi manera de pensar porque yo soy así (...) porque él antes era bien emocional, es muy sentimental, y quizás también si hubiese dicho ‘Pamela sí es el amor de mi vida’, ¿qué hubiesen dicho todos? ‘Pero se lo ha dicho a todas’, o sea, ni chicha ni limonada”.

“Él tiene que ser como es, él tiene que decir lo que siente, yo creo que lo que ha dicho a mí no me hace sentir mal, al contrario, me gusta que sea un poco más maduro, más cauteloso, que las cosas las llevemos así porque a fin de cuentas la televisión y toda la prensa lo va a llevar siempre por donde quieran llevarlo, nosotros, nuestra vida, la realidad es totalmente diferente”.

“Eso no mueve nada, o sea, yo soy, de verdad chicas, yo soy súper fresh, a mí esas cosas no me mueven”, aseguró Pamela Franco.

Por su parte, la psicóloga Lizbeth Cueva afirmó que cree en la versión de Pamela Franco: “Yo siempre he dicho que a Pamela la veo una mujer muy segura, que sabe lo que quiere y veo señales de que no hay esa dependencia, no necesita (...) el amor sano, el amor en libertad tiene que ver con no depender y no necesitar: estoy contigo, me gustaría continuar contigo porque yo decido, no porque te necesito”.

Fuente: América Televisión

