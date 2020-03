El cumbiambero Christian Domínguez se mostró muy fastidiado con el reciente Tik Tok que hizo Isabel Acevedo, pues para él no era el momento indicado, ya que él junto a Pamela Franco están pasando por un luto.

“Hay un luto, entonces no es el momento de hacer una cosa así por respeto, entonces yo siempre trato de ser respetuoso, pero eso ha sido una falta de respeto (…) yo no le voy a guardar respeto a una persona que no me lo tiene”, respondió Christian Domínguez para Latina.

Christian Domínguez dijo esperar que Isabel Acevedo haya entendido su mensaje, porque de lo contrario volverá a hablar.

“No es el momento, no me interesa jugar este juego y nunca me ha interesado. No te puedes aprovechar de la bondad de la otra persona. Yo responderé y no le irá bien a ella”, acotó.

“Si esto hubiera sido en otra fecha, no hubiera respondido, pero esto ha sido una indirecta. Pamela me dice que lo deje, pero cada quién tiene su propia reacción”, agregó el cantante de la Gran Orquesta Internacional.

Sobre cómo está Pamela Franco tras la muerte de su mamá, dijo: “Está tratando de trabajar todo el tiempo para que su cabeza esté ocupada, para que disipe la situación más rápida. Yo le prometí (a la mamá de Pamela Franco) muchas cosas y pude despedirme”.

