Este 5 de mayo de 2023, el conductor Phillip Butters arremetió contra Mark Vito Villanella, exesposo de la excandidata presidencial, Keiko Fujimori. El presentador afiló la lengua contra el estadounidense por continuar con su faceta de tiktoker.

Durante su programa “PBO Radio en Willax”, el popular “Sabelón” tildó a Vito Villanella de “zángano”, “pavazo” y “pelotudo”. Además reprochó que no le importe el estado de salud de su expareja ni sus hijas

¿Qué dijo Phillip Butters sobre Mark Vito?

“A mí siempre me pareció un pelotudo (...) y Mark Vito está confirmando que es un pavazo. Keiko no sabe ni escoger marido, porque el tipo de una vergüenza: un zángano que hace el ridículo y no tiene respeto por la mamá de sus hijas que está pasando por una situación de salud bien seria”, disparó Butters en un inicio.

“Es un vergüenza ese tipo, Keiko está pasando por un problema de salud serio y él se dedica a payasear con Andrés Hurtado y Bruno Agostini, no le importa ni siquiera la preocupación de sus hijas. (...) Sus hijas tienen que comerse el papelón de ver al papá haciendo el ridículo”, agregó.