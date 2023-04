El actor Carlos Carlín visitó el set de “Amor y Fuego” este viernes 28 de abril de 2023 donde habló sobre polémico pleito con el conductor Phillip Butters, quien protagonizó un vergonzoso incidente con Carlín en una conocida pastelería del distrito de Miraflores.

Durante su conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, el recordado Tony de la divertida serie “Pataclaun” reconoció que fue un error iniciar el enfrentamiento al golpear a un muñeco que representaba el conductor de Willax TV.

¿Qué dijo Carlos Carlín sobre su pleito con Phillip Butters?

“Ahora que estamos en tiempos de reconocer errores, en realidad yo no debí tener la actitud que tuve en ese programa. A parte de decirle Phillip Mantequilla, cogí un muñeco y lo agarré a palazos... provocador, innecesario. Lo llamé a las 11 de la noche en vivo un par de veces... innecesario”, dijo Carlín en un inicio.

“Yo en mi estupidez me lo encontré en la pastelería, donde éramos vecinos, me acerqué a darle la mano porque trabajábamos en la misma radio. Él se molesta espantosamente, se paró y me sacó de la pastelería del cuello. La gente decía que me había pegado, no me llegó a pegar, pero me tuve que escpar al oscurito para que no me mate, literalmente me metí debajo de mi carro”, añadió.

