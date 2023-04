La modelo Alondra García Miro sorprendió a sus seguidores en su cuenta de Instagram al reflexionar sobre sus relaciones pasadas, un mensaje que parecía dirigido para su expareja Paolo Guerrero, quien acaba de convertirse en padre por cuarta vez con su novia, la bailarina Ana Paula Consorte.

A través de su cuenta de Instagram la influencer se sinceró y aparentemente se refirió por primera vez a su separación con el “Depredador”.

¿Qué dijo Alondra García Miro sobre su relación con Paolo Guerrero?

“Creo que muchas veces estamos en plena correría y en rush, y como no nos tomamos un tiempo para reflexionar, para pensar como has ido creciendo, como has ido evolucionando. Realmente es importante trabajar el tema del amor propio y la confianza en nosotras mismas por más clicle que suene, realmente es importante”, reflexionó Alondra García Miro este 27 de abril de 2023.

“Creo una vez que logramos afianzar y consolidar nuestro amor propio automáticamente nos pone en una posición en la que aprendemos a reconocer nuestro valor y podemos lograr entablar relaciones mucho más sanas, aprender a poner nuestros límites, aprender a respetarnos y sobre todo a liberarnos de todo lo que no sea sano para nosotros sea con algunas personas o situaciones (…) Muchas veces nos podemos equivocar, yo me he equivocado muchas veces, pero es parte del proceso”, añadió.

Cabe mencionar que ‘Alito’ mantiene una relación con amorosa con un empresario español, con quien se le ha visto compartiendo recientemente en el concierto de Juan Luis Guerra en Miami.