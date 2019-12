El exconductor de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, se pronunció luego de que Cathy Sáenz llorara frente a cámaras aduciendo haber sido ataca por ciento de personas dirigidas por el odio de una sola persona que los incita.

Rodrigo González “Peluchín” compartió un video en donde una de sus seguidoras opinaba sobre lo dicho por Cathy Sáenz y decía que la conductora no la representaba. Además, la mujer recordaba la vez en que el papá de Sáenz le escupió a la reportera Kathy Sheen.

Junto al video, Rodrigo González “Peluchín” escribió: “Nada que agregar...las amo mis mujeres reales”.

En “Mujeres al Mando”, responsabilizó aparentemente a Rodrigo González “Peluchín” por los ataques. “Somos maltratadas por una persona que sistemáticamente, diariamente nos humilla. Creo que es un momento para hacer un llamado para que se ocupen de este caso. No puede ser posible que sean maltratadas. Yo tengo miedo”.

“Ayer por la tarde no pude salir a cenar con ellos porque he recibido muchos insultos de personas que no me conocen y que son incitadas por el odio de otra persona”, añadió.

Rodrigo González “Peluchin” se pronuncia sobre el llanto de Cathy Sáenz - Diario OJO