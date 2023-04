No se pudo aguantar. El popular conductor de televisión Rodrigo González, mejor conocido como “Peluchín” criticó duramente a Jossmery Toledo por el trató a las cámaras de su programa “Amor y Fuego” luego de que la abordaran para preguntarle más sobre el ampay que protagonizó junto al futbolista Paolo Hurtado y si conocía que el “Caballito” era un hombre casado y estaba esperando un hijo.

Durante la última edición de “Amor y Fuego” Rodrigo González contó que Jossmery Toledo comentó la publicación de “promo” del programa y mandó un mensaje justificando su accionar. “Nadie es más que nadie, yo solo espero que pongan todo lo que realmente pasó y no editen nada (...) siempre respondo de manera educada, no sé si es reportero, pero es la primera vez que me topo a alguien como él, encima de malcriado con las personas que estaban de espectadores, que si bien saben pagas tú dinero para ver todo el campeonato, pero ese señor no solo me incomodaba, sino también a las personas del público”, sentenció Jossmery.

Por su parte Gigi Mitre comentó de manera irónica que le hubiese gustado ver la empatía de Jossmery con la esposa del “Caballito” Hurtado. " Como me hubiese encantado que ella (Jossmery) piense como incomodó a la esposa de Paolo Hurtado para ser empáticos”, indicó a los que Peluchín fiel a su estilo la comparó con la nueva pareja de Piqué. “Imagínate la Clara Chía Lorcha, la considerada. Esta la mujer embarazada, tú te los estas cepillando y ahora te vienes a hacer la considerada”

Peluchín arremete contra Jossmery Toledo





TE PUEDE INTERESAR