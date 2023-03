Rodrigo González no se quedó callado y comentó la reciente entrevista que dio Gisela Valcárcel para Cuto Guadalupe, donde reveló que el productor Efraín Aguilar le reprochó de mala manera hace algunos años atrás.

“Me dio la primera mentada de madre en un escenario. Me decía: ‘¡Bestia, aprende a pronunciar!’ Decía que tenía voz de pito y de barrio”, se le escucha decir a la popular ‘Señito’.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ sorprendió a propios y extraños al revelar que extrabajadores de la ‘Señito’ también le confesaron el mal trato que tenía ella con su equipo.

“Nosotros también hemos trabajado con mucha gente que ha trabajado con Gisela y lo que nos han contado es que Gisela tampoco es de las que (te habla bonito), no es así. Tú sabes que tu manejo de la ira no es tan cristiano que digamos”, comenzó diciendo Rodrigo.

“Gente muy cercana a ti nos lo ha contado sin que preguntemos. Que tenía temas de ira y que tenías que meterte en algo para que te ayuden en eso y que en el trabajo tenías varios problemas de ese tipo. Efraín Aguilar grita, pero tú no cantas mal las rancheras. No te hagas la que tú no gritas, la que tú no te molestas”, agregó.

