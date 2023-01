Erick Osores se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber sido expuesto por el programa de Magaly Medina, donde mostraron cómo el periodista ningunea y se expresa sobre las personas de la Sierra peruana. En ese sentido, Rodrigo González no fue ajeno a estas declaraciones y arremetió contra el periodista.

“Si vas a jod***, por lo menos manda plata, no 3 dólares, yo sé que tú limpias watters allá”, fue el primer comentario despectivo de Osores. “El gran cáncer del futbol peruano son las departamentales, claro, porque son cholitos, no saben vestirse, son mal aspectosos y son gente que no tiene ese nivel de haber llegado como un dirigente de primera división”, agregó el conductor deportivo.

Frente a ello, el popular ‘Peluchín’ cuestionó la actitud del periodista y aseguró que las figuras televisivas tienen que cuidarse mucho más al momento de emitir una opinión mediante cualquier plataforma.

“No entiendo, Gonzalo chupa y él se emborracha, que habla disparates. De repente en su grupo de amigos comenta eso con humor, porque cuando uno está en la televisión, tienes que darte cuenta que no puedes hablar así, puedes herir susceptibilidades, una falta de respeto tremenda”, comenzó diciendo el presentador de ‘Amor y Fuego’.

“Comentario desatinado, me parece que fue innecesario. Una cosa es que te den licencia y otra hablar esas cosas”, agregó bastante indignada Gigi Mitre.

