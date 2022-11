La tarde de este lunes 7 de noviembre, el conductor Rodrigo González se pronunció sobre el incidente que protagonizó el cantante Gian Marco con un reportero de su programa ‘Amor y Fuego’. El cantautor aprovechó las cámaras del programa de espectáculos para arremeter contra Gigi Mitre y su dupla.

El popular “Peluchín” puso en sitio al interprete de ‘Se me olvido’ por ‘humillar’ y ‘atacar’ al hombre de prensa que lo abordó para consultarle sobre su nueva relación con la joven Juliana Molina.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Gian Marco?

“Sí, Gianmarco, así nos ganamos la vida, así Gigi y yo nos ganamos la vida, entre otros ingresos también, entre otras empresas que también tenemos. Esta es nuestra vocación, somos comunicadores, este es nuestro rubro, el entretenimiento. Que aquí hayamos puesto algo que no te ha gustado, seguro, para nosotros también es incómodo ver este tipo de imágenes, con nuestro reportero donde lo minimizas y minimizas nuestro trabajo. ¿Te parece que es una fea manera de ganarse la vida? , comentó Rodrigo González en un tono muy serio.

“No solamente no te parece que te hagamos preguntas que no están a tu nivel intelectual, si no que te parece que es una fea manera de ganarse de la vida (...) A Gigi y a mí se nos acercan en la calle para decirnos que le hacemos su vida un poco mejor, que le hemos ayudado a pasar malos embarazos, rupturas familiares, depresiones, enfermedades, que gracias a nuestro show ha hecho su día un poco más bonito... Que el estilo y algunas cosas te hayan molestado lo aceptamos, que se minimice nuestro trabajo porque puede no gustarte, porque puedes no estar de acuerdo, porque puede que te resulte incómodo no lo aceptamos. Es una falta de respeto, Gianmarco”, agregó.

