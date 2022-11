Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron indignados por las ofensas que lanzó Gian Marco contra ‘Amor y Fuego’. El cantante peruano fue grabado humillando al reportero del programa y cuestionando a los conductores del magazine por “vivir” de la gente.

“Ahhh Rodrigo y Gigi, viven de la gente, ¿no? Debe ser lindo ganar plata sobre eso ¿no? Rodrigo querido, si quieres saber algo de mi, me llamas por teléfono ”, se le escucha al popular ‘Gasparín’.

Ante tales críticas, el popular Peluchín aclaró que las cámaras de ‘Amor y fuego’ llegaron hasta el bar donde estaba el cantante porque él mismo hizo publicaciones al lado de su novia, en Instagram.

“Me da pena, innecesario, totalmente evitable. Quedemos en que no digas nada, ignóranos... pero¿ minimizar al reportero?” ; comenzó´ diciendo Rodrigo.

Rodrigo y Gigi defendieron su trabajo, en el rubro del entretenimiento y la farándula, que fue minimizado por el hijo de Regina Alcóver.

“Sí, así se gana la vida (nuestro reportero). Sí, así Gigi y yo nos ganamos la vida, entre otros ingresos” , dijo indignado Rodrigo González.

“Nos sentimos bien por eso, ni más ni menos que otros, ni orgullosos ni no orgullosos, esta es nuestra vocación, somos comunicadores, este es nuestro rubro, el entretenimiento. Que aquí hayamos puesto algo que no te ha gustado, seguro, para nosotros también es incómodo ver este tipo de imágenes, con nuestro reportero donde lo minimizas y minimizas nuestro trabajo. ¿Te parece que es una fea manera de ganarse la vida? (…) Que se minimice nuestros trabajo porque puede no gustarse, porque no estás de acuerdo, no lo aceptamos, es una falta de respeto ”, agregó Peluchín.

Gigi Mitre, por su parte, comentó que “no hay necesidad de esta actitud”.

“El también (vive) de la gente. No era necesario, a mi me da pena”, dijo Mitre.

