El conductor Rodrigo González se burló de Gisela Valcárcel por recrear junto al chico reality Facundo González una de las escenas de la película ‘Titanic’ en “El Gran Show” que se transmitió el pasado sábado 5 de noviembre de 2022.

Durante su programa “Amor y Fuego”, el popular ‘Peluchín’ y su compañera trolearon duramente a la madre de Ethel Pozo, quien continua con sus coqueteos con el “Wacho” de “Esto es guerra”.

¿Qué dijeron Gigi Mitre y Rodrigo González sobre Gisela Valcárcel?

“No había ni nacido Facundo cuando hicieron Titanic, ja,ja,ja, habrá dicho cómo tengo que hacer la escena ensénenme”, dijo Gigi Mitre en un inicio entre risas.

Por su parte, Rodrigo González comentó: “De verdad, no sé, da risa ver a la Farisela haciendo ese show”.

“Es que ella cuando la critican por algo exagera más, es como lo del pelo, ella hace lo que quiere, es soltera y tal, pero me parece que el exceso de la broma con el coqueteo con un chibolo al lado de ella no me parece”, agregó la presentadora.

