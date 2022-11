Rodrigo González, conductor de “Amor y Fuego”, arremetió contra Ethel Pozo, quien este fin de semana respondió varias preguntas de sus seguidores de Instagram sobre su vida personal, sus compañeras del magazine, su educación, entre otras. El popular “Peluchín” tildó a la conductora de “antipática” y soporífera”.

El presentador de Willax TV resaltó que la hija de Gisela Valcárcel está en la televisión gracias a que su madre es la dueña de la empresa donde trabaja y no por su talento y esfuerzo.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Ethel Pozo?

“La carrera lo hice, el postgrado lo hice, el show lo sé, de la revista sé, de peluquería sé, pero lo que sabemos también es que todo lo quebraste. Ahora, ella se pone frente a la cámara y repite lo que escucha en el focus group de las reuniones de la mami”, señaló en un inicio durante su programa de este lunes 7 de noviembre de 2022.

“Tus clases de marketing guárdatelas, ahora te vamos a decir a ti lo que no te dicen en tu focus group porque lo pagas tú y tu mami. El show lo ven por los escándalos que haces, por las peleas que ponen, si tú no fueras la hija de la dueña no te daría trabajo nadie, porque eres antipática, eres soporífera, eres cada vez más ‘hipocresela’ que tu propio mamá y se te ve ya desde el Google Earth las intenciones, eso nadie te lo va a decir, acá te hacemos la terapia gratis” , ironizó Rodrigo González.

