La modelo Romina Gachoy se refirió la situación que atraviesa Angie Jibaja, expareja y madre de los hijos de Jean Paul Santa María. La uruguaya lamentó y se mostró preocupada por las imágenes que presentó Magaly Medina en donde se ve a la ‘Chica de los tatuajes’ en un fumadero de La Victoria y Chorrillos.

“No tenía ni idea de lo que me comentas. Sinceramente, me deja un poco preocupada. Me deja bastante sorprendida”, declaró Romina para Infobae.

La estrella de ‘OnlyFans’ también reveló que Angie Jibaja no pasa tiempo con sus hijos, a quienes prefieren, mantenerlos alejados del escándalo: “Angie no ha estado con sus hijos para nada. Nosotros estamos con los chicos hace ya cuatro años prácticamente y ellos tienen una vida muy estable. Los alejamos del tema mediático, los cuidamos mucho. Tienen una vida muy tranquila, les va muy bien. Tienen una vida estable y cuidamos mucho eso, por eso me da bastante pena (lo de Angie)”,

Finalmente, Romina Gachoy reconoció que este tema afecta a Jean Paul Santa María, así como a ella: “Sí de hecho (nos involucra), como te digo da mucha pena, da tristeza la verdad” , dijo.

Cabe mencionar que Romina Gachoy y Jean Paul Santa María se han hecho cargo de los niños de Angie Jibaja y son los encargados de sus crianza.