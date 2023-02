Fuerte y claro. Carlos Alcántara no se calló nada y decidió responderles a los conductores de “Hablando Huevadas”, Ricardo Mendoza y Jorge Luna, quienes dejaron entrever que el actor peruano estaría mintiendo al decir que su sobrino “los dejó colgados” con la película “Asu Mare: Los Amigos”.

Frente a ello, el popular ‘Cachín’ aseguró que él no entrará en dimes y diretes con los comediantes, pues ya tiene muchos años en el medio como para ponerse a pelear y hacer un escándalo mediático.

“A mi me da risa. Uy, sí, me estoy colgando de ellos porque todo el Perú está con ellos. No, yo tomo las cosas como de quien viene. Son felices haciendo lo suyo, que sean felices, están facturando plata como locos, si eso es lo más importante para ellos, bacán, pero yo no voy a ponerme en el plan de que te diré”, comenzó diciendo para las cámaras de Magaly Medina.

“Tengo una carrera larga y tengo años en esto, estoy viejo para ponerme a pelear, nunca he sido mediático por algún escándalo. Sigan con su juego, con su mundo. No puedo hablar de ellos porque a Ricardo con las justas lo conozco y al otro chico, nada”, agregó tajantemente.

Por último, Alcántara señaló que está seguro que Jorge y Ricardo están siendo “cegados” por las grandes cantidades de dinero que vienen generando por sus shows y sus canales de Youtube.

“El dinero ciega a cualquiera, no solo a ellos, hasta los más grandes. ¿Crees que voy a tener tiempo para meterme en un dime qué te diré? Ellos están alucinando eso, es más, si están haciendo promoción para su gira. Por respeto a sus seguidores no les metería un floro diciéndole que en el show voy a decir la verdad, ¿qué verdad vas a decir? Si la verdad la he dicho yo” , finalizó.

TE PUEDE INTERESAR