Toño Centella se encuentra en el ojo público tras el ampay que protagonizó con una joven piurana que respondería al nombre de Cynthia Navarro, a quien besó apasionadamente luego de anunciar su separación de su aún esposa, Johana Rodríguez; motivo por el que ahora rompió su silencio y se refirió al tema.

“Solo fue un pico, un beso de amistad. Ella es una estudiante y vino a Lima a pasar unos días con su familia. Tragos van, tragos vienen, hubo un abrazo y un beso de amigos que quedó ahí”, comenzó diciendo el cantante peruano.

En ese sentido, negó que esté utilizando a dicha jovencita para ‘sacarle celos’ a su aún esposa, pues ellos ya no están juntos hace algún tiempo atrás.

“No tengo por qué mandar indirectas a Johana, porque ya no estaba con ella, ya no hablábamos. No puedo decir que aquí hubo terceros, que me engañó, no. Siempre hubo un respeto, pero ya no era lo mismo de antes, no había relación de pareja, como se dice se acabó el amor, pero quedan la amistad y el cariño, supongo”, agregó.

Toño Centella niega infidelidad a Johana Rodríguez

En ese sentido, Toño Centella se molestó con Magaly Medina y minimizó completamente su ampay, pues asegura que actualmente se encuentra soltero y sin compromiso.

“Los dos llegamos a un acuerdo. Como lo dice la señora, fue por incompatibilidad, acá no hay ampay, menos terceras personas. La señora no sé qué tiene contra mí, sabe que vendo, por eso trata de agarrarme por cualquier lado”, expresó para El Popular.

