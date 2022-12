Valeria Florez, conductora de “Un día en el mall”, se burló de Andrea San Martin y su nuevo ‘retoquito’. La modelo no tuvo piedad y criticó el ‘arreglito’ que se hizo la ‘Ojiverde’ en los labios para aumentar el volumen.

En otro momento, la excandidata al Miss Perú Universo señaló que le parece exagerado este ‘retoquito’ de la expareja de Sebastián Lizarzaburu y comparó los labios de la influencer con unas salchichas.

¿Qué dijo Valeria Florez sobre Andrea San Martin?

“Parece que Andrea San Martín quiere iniciar el 2023 con todo, porque ya se cansó de las dietas estrictas, se aburrió. Y ahora se fue a buscar este tipo de resultados de una manera más rápida “, comentó Valeria durante su programa de Willax TV.

“Yo no soy muy fan de los retoques, cada quien es libre de hacerse lo que sea, y eso se respeta, está en todo su derecho. Pero a mí no me gusta mucho como ha quedado, siento que sus labios han quedado muy exagerados. Ojalá que baje (la hinchazón) porque se le ven como de salchicha” , agregó.