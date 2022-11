Valery Burga, aún esposo de Evelyn Vela, volvió a disparar contra su expareja. A través de una transmisión en Tik Tok, el barbero y su joven novia española arremetieron contra la popular ‘Reina del Sur’ y la tildaron de vaga.

Según el empresario de 42 años que radica en Estados Unidos aseguró que a la mejor amiga de Melissa Klug no le gusta trabajar y él le tuvo que pagar hasta la luz cuando estaban juntos.

¿Qué dijo Valery Burga sobre Evelyn Vela?

“Yo nunca he hablado mal de nadie, no me gusta, pero a esa señora le he tenido que pagar hasta la luz. Ella no trabaja, ella sí no trabaja”, reveló Valery Burga sobre Evelyn Vela

Como se recuerda, Valery Burga confesó que él decidió terminar su relación sentimental con Evelyn Vela hace tres meses y negó cualquier acto de infidelidad.

