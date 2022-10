Evelyn Vela arremetió contra su aun esposo Valery Burga y le pidió que le devuelva todas sus cosas, que aparentemente estarían siendo usadas por la española Celia Rodríguez, quien es la actual pareja del barbero.

“Amiga, una pregunta, ¿esos patines que tiene la sucia esa, no son tus patines? Que risa, todo lo tuyo quiere”, señaló un usuario, quien envió a Evelyn Vela la foto en la que Celia aparentemente sale con los patines de la ‘reina del sur’.

“Gracias por enviarme la foto, p**, lo que me faltaba, que se ponga mis cosas, se ve que los dos son tal para cual, esos patines son míos, se juntó el hambre y la necesidad amiga, qué se puede esperar de gente tan bajita, más bien le debería dar vergüenza y enviarme las cosas que tiene mías, sinvergüenza ese”, respondió Evelyn Vela.

Foto: Instagram @evelynvelaa

“¿Qué opinas sobre el poco hombre de tu ex, que parece que tu felicidad le pica?”, preguntó otro usuario a Evelyn Vela. La amiga de Melissa Klug tildó de “narcisista” a su expareja: “Tu lo has dicho, poco hombre este narcisista al 1000%, no sé a quién le ha ganado, si le pica mi felicidad que se rasque, él falleció”.

“Ese tipo solo sabe hablar de mí, ya se debería de cansar, la verdad no tiene sangre en la cara, él para llamar la atención solo habla de mí, es que él no existe y nunca existió, se hizo conocido gracias a mí”, dijo Evelyn Vela en otro post.

Foto: Instagram @evelynvelaa

