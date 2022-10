A través de Tik Tok, Valery Burga y su novia española decidieron responder a las indirectas de Evelyn Vela . El barbero y su pareja no tuvieron filtros y arremetieron contra la popular ‘Reina del Sur’: “¿Por qué la gente se mete donde no los llaman?, ¿por qué tienes que estar hablando de personas que tú no conoces?, métete en tu vida, tía, ¿o no tienes vida?, ¿qué pasa?”, dijo la bailarina española en un video que publicó en sus redes. Video: (Tik Tok).