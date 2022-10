Valery Burga, el ex de Evelyn Vela, sorprendió a propios y extraños al viajar a España con su nueva pareja, la española Celia Rodríguez, lo que sorprendió a muchos pues el peruano solía decir que no podía salir de Estados Unidos para visitar a su esposa porque le faltaba completar una documentación.

A través de Instagram, Valery Burga publicó varias fotos y videos de su viaje a Málaga, España. Incluso mostró que se tatuó la frase “te amo” en la mano al publicar una imagen de las manos de ambos entrelazadas.

La madre de Celia Rodríguez también agradeció todos los regalos que recibió de parte del barbero peruano, como perfumes, lentes de sol y joyas: “Regalitos lindos de mi yerno”, escribió. “Muchas gracias por tanto cariño”, se lee en el post.

La pareja también publicó un video en el que se los escucha bromear: “Celia, qué tú le tienes que decir a esta gente”, pregunta él. “La verdad que no sé cómo agradecerle a mi Valery que me haya traído a ver a mi familia porque hacía ya bastante años que no los veía y los echaba mucho de menos”.

Semanas atrás, Evelyn Vela aseguró que Valery Burga no regresó a Perú durante varios meses por un tema de documentación: “No lo dejan salir hasta que ponga las huellas”.

Esta vez, la ‘reina del sur’ dijo que ya no le importa lo que su todavía esposo haga con su vida: “A mí ya no me importa el señor, lo que haga, si se muere, si se compra un perro, si anda con una ballena, parece que ya ha dejado los papeles a un lado, entonces no le ha importado nada”.

Fuente: ATV | Instagram @valeryb7

TE PUEDE INTERESAR