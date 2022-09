Este viernes 9 de setiembre, Valery Burga, aún esposo de Evelyn Vela, se pronunció por primera vez sobre el fin de su matrimonio con la bailarina. En conversación con el programa ‘Amor y Fuego’, el barbero negó haberle sido infiel a la popular ‘Reina del Sur’.

Desde Estados Unidos, el cubano arremetió contra su todavía esposa y aseguró que se arrepiente de haberse casado con ella.

¿Qué dijo Valery Burga sobre Evelyn Vela?

“Yo he terminado con la señora Evelyn Vela hace tres meses o un poco más quizás, Yo terminé con ella, yo le dije a la señora que nuestra relación no se podía más. ¿Por qué no se podía más? Porque a mí se me acabó el amor”, declaró en un inicio.

“Me casé muy rápido, no me di el chance de conocer bien a la persona con quien me estaba casando y pensé que las personas cambian y las personas no cambian. Yo dejé quererla, dejé de sentir cualquier cosa que tenga que ver con un sentimiento lindo con ella, me di cuenta que yo no era, que esa no era la relación que yo quería en mi vida”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR