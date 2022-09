Sin pelos en la lengua. Evelyn Vela decidió romper su silencio y arremetió contra su aún esposo, Valery Burga, quien se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber sido captado en situaciones comprometedoras con una misteriosa muchacha en Estados Unidos.

Y es que la popular ‘Reina del Sur’ señaló que se encuentra en shock tras haber visto dichas imágenes del barbero y aseguró estar muy decepcionada.

“Yo no entiendo, a los hombres les gusta el chicle masticado. Nosotras aquí tenemos nuestro rico lomo y se van a comer olluquito con charqui. A mi no me molesta que él salga, sino la falta de respeto, esto que hizo fue una explosión tremenda, sigo en shock”, comenzó diciendo para el programa ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido, la mejor amiga de Melissa Klug confirmó que aún siente amor por el barbero, pero que jamás “se moriría” por un hombre, pues tiene bastantes pretendientes.

“No sé qué va a pasar. No hablo con él para nada, no tengo por qué hablar con él. El amor no se va de la noche a la mañana, pero es un proceso. Falleció mi hija y sigo de pie... Por un hombre, no me voy a morir. No vale la pena estar triste por un hombre, tengo una cola de verdad”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO