Evelyn Vela aseguró que no justifica que su aun esposo, Valery Burga, haya sido visto haciendo de las suyas en Miami, Estados Unidos: “Yo no lo justifico, Janet, yo no estoy justificando, yo estoy muy dolida, yo estoy resentida con él, es más, sé que parte de su familia también lo está”, dijo. Además, la ‘reina del sur’ admitió que no descarta retomar su matrimonio, aunque primero espera que Valery le pida disculpas públicas: “Yo creo que él, así como me ha humillado públicamente -porque él de su teléfono ha subido ese video, después lo borró, pero ya la gente lo vio- entonces él tendría que sentarse en un programa de televisión y pedirle disculpas a mis hijos, sobre todo, y a mí (...) yo sí necesito unas disculpas públicas”.