Rodrigo ‘Gato’ Cuba se convertirá en padre por segunda vez, ahora que está confirmado el embarazo de su novia Ale Venturo, con quien lleva 8 meses de relación. El futbolista pudo rehacer su vida rápidamente tras su mala experiencia con Melissa Paredes, quien fue ampayada con el bailarín Anthony Aranda mientras seguía casada.

Aunque la pareja guarda silencio, el padre de la primera hija de Ale Venturo, Daniel León, confirmó la noticia. “Ya hablé con ella al respecto y está bien. Ella es una gran mamá y nada, si eso es lo que ellos dos quieren, les deseo lo mejor y para adelante”, sostuvo en declaraciones a ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, existe la duda legal de si Rodrigo Cuba tendría problemas legales a la hora de firmar a su bebé, pues Ale Venturo sigue casada - en papeles - con su ex Daniel León.

“Nosotros seguimos casados (...) Alexandra estuvo en Estados Unidos hace un par de meses y me dijo que había iniciado el proceso de divorcio, todavia estamos en papeleos, que el proceso es largo pero sí, como es fuera del país, no es en Perú todavía seguimos casados”, comentó Daniel León.

Ale Venturo acelera proceso de divorcio

Al respecto, el abogado de familia, el Dr. Carlos Allain comentó que pasaría con la inscripción de paternidad del ‘Gato’ Cuba.

“Los hombres podíamos reconocer hijos estando casados o solteros, pero las mujeres cuando estaba casadas, el hijo era del marido. Posteriormente en el 2016, se modifica la norma en Perú: un tercero puede reconocer un hijo dentro del matrimonio, si es que el esposo no se opone ”, comentó a ‘Amor y Fuego’.

Es decir, solo si Daniel León se opone, Rodrigo Cuba no podría firmar a su bebé: “Yo no sé muy bien los problemas que podría traer eso, me imagino que algo debe haber, pero yo ya he conversado con Alexandra, yo no tengo ninguna intención de buscarle 3 pies al gato, al contrario ya pasó esta situación. Nosotros estamos comunicándonos menos, buena vibra para Rodrigo, ojala que tengan un hijo saludable”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO