Fuertes declaraciones. Jamila Dahabreh rompió su silencio y decidió declarar en exclusiva para las cámaras de “Amor y Fuego”, donde no pudo evitar ser consultada sobre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra, con quien confirmó que había tenido una relación sentimental.

Y es que la modelo confesó que actualmente se encuentra tomándose un tiempo para ella y así poder conseguir su tranquilidad emocional. “Estoy tranquila, me estoy tomando un momento para mi, no quiero estar con nadie por ahora”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la también influencer señaló que no teme a que Sofía Franco le envíe una carta notarial, pues advirtió con que “tiene información confidencial”. ¿Será una advertencia para la exconductora de televisión?

“Creo que está demás, no creo que lo haga la verdad. Yo creo que hay muchas cosas que ya yo no digo, que lo podría hacer y no lo hago”, agregó bastante decidida.

Por otra parte, Jamila reflexionó que aquella mala experiencia que vivió con el exalcalde de La Molina, le enseñó a no confiar completamente en las personas.

“Soy una persona fuerte. Creo que nunca sabes que tan fuerte eres, hasta que ser fuerte es tu única opción He pasado muchas cosas fuertes en el estos últimos tiempos, no solo del corazón sino también temas personales. Estoy en un aprendizaje constante de no confiar tanto, para mi la vida sigue y ya llegará lo que tiene que llegar”, finalizó diciendo para Willax TV.

