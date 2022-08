Sin miedo a nada. Jamila Dahabreh decidió romper su silencio nuevamente para responderle con todo a Sofía Franco, luego que se dejara entrever que la modelo habría sido “la manzana de la discordia” en el matrimonio con Álvaro Paz de la Barra.

“Yo tengo derecho de hablar de un capítulo que pasó en mi vida y aclarar las cosas. A mi nadie me va a decir qué puedo hablar y qué no. Yo no estoy hablando de todas las cosas que sé, que podría hacerlo y no lo hago”, comenzó diciendo para el programa de Magaly Medina.

En ese sentido, la diseñadora de modas confesó que si salió en el programa de la ‘Urraca’, fue porque se cansó de que algunas personas se hagan las víctimas.

“Yo no soy la que pataleo, no es algo que yo pedí. Yo lo conocí a él iniciando ese trámite. El papel yo lo vi. Si salí donde Magaly fue porque estoy cansada de que se hagan las víctimas y jueguen un papel que no es. Yo no soy una mujer que se deja, soy fuerte e independiente”, agregó.

Por otra parte, Jamila explicó el motivo por el que habría presentado tan rápido al exalcalde de La Molina a su pequeña hija. “Él quería pasar mucho tiempo conmigo y yo soy muy pegada a mi hija. Entonces él me decía que era una relación seria (...) Que baje la guardia porque yo no tengo ningún problema con ella (Sofía Franco)”, finalizó diciendo.

