Olenka Cuba sacó las garras y ahora arremetió contra Brunella Horna y Janet Barboza, quienes destruyeron a Leonard León en las últimas ediciones de ‘América HOY’, recordando las denuncias que ha tenido por presunta violencia física.

“Leonard León, de ti qué se puede esperar, de un hombre que agrede a una mujer y que además no vela por sus hijos”, dijo la popular ‘Rulitos’. Por su parte, Brunella Horna recordó que la hermana de Leonard también lo denunció por agresión.

Olenka Cuba compartió la resolución donde Leonard León quedó absuelto de las graves denuncias que había en su contra, tras ser acusado por violencia familiar contra su hermana Vanessa León en el 2019.

“Yo no tengo nada contra ustedes dos, pero si quieren dárselas de conductoras al menos averigüen, infórmense . No se puede hablar a la ligera solo porque escuchaste algo o alguien lo ‘dice’. Muchas cosas se pueden decir, muchas denuncias falsas se puede hacer porque el papel aguanta todo, pero probarlo ahí no”, comenzó diciendo en una historia de Instagram.

En ese sentido, se comportó como vocera del cumbiambero y lanzó una amenaza a las conductora de América HOY.

“Una vez más demuestran que farándula no son programas serios para tocar temas (….) Tengan cuidado con cada cosa que digan de Leonard porque él ya no va a hablar, solo va a actuar porque ya llegó a su límite. Leonard nunca ha necesitado hablar de alguien, nunca se ha dirigido a nadie, no lo necesita. No se mete en estar comentado vidas ajenas ni la de ustedes por lo tanto se espera que sea reciproco, dejen el show”, sentenció.

¿Qué pasó con la denuncia de la hermana de Leonard León?

En junio del 2019, Leonard León fue detenido en Chiclayo, tras de ser acusado por su hermana Vanesa León y denunciado por el cargo de violencia familiar, esto luego que ella confirmara que él la agredió físicamente y verbalmente en un aparente estado de ebriedad.

Tras varias audiencias, una primera y segunda instancia, el cantante de cumbia quedó absuelto de toda acusación.

