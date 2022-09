Este 2 de septiembre de 2022, Janet Barboza cuestionó a Rafael Fernández por la forma en que terminó su relación con Karla Tarazona: “Hace tres meses él ya pensaba en dejar a Karla Tarazona, sin embargo, hasta hace un mes o tres semanas, él le hacía tremendas muestras de amor”. Por su parte, Brunella Horna afirmó que el responsable de hacer este tema público es el ‘rey de los huevos’, quien no respetó el acuerdo que tenía con Karla Tarazona. Incluso, Brunella Horna dejó entrever que Rafael Fernández habría pactado con la prensa para que lo graben en la comisaría: “Esta novela, hay que tenerlo claro, esta novela la empieza Rafael Fernández, porque si él como hombre tiene un acuerdo con su aun esposa de no comentar nada, por qué te sientas en un canal de televisión a dar una entrevista. Ojo, luego en la comisaría de pronto lo ampayan y da también todo su descargo. Nosotros sabemos de televisión y ese supuesto ampay de comisaría, no me la creo, pues”, comentó.