Evelyn Vela lanzó fuertes mensajes contra su todavía esposo Valery Burga y su nueva pareja, Celia Rodríguez. Sin embargo, en un post de Instagram Stories, la ‘reina del sur’ aseguró que ya lo sacó de su corazón.

Inicialmente, Valery Burga se defendió de las fuertes críticas que ha recibido por cambiar tan rápido a Evelyn Vela: “Esas personas que destilan odio, no gasten más su energía en cosas negativas, enfóquense en ser mejores personas, no opinen en la vida de los demás, creánme a nadie le importa lo que ustedes piensen, me da mucha tristeza que existan personas así, la vida es un regalo de Dios y dura 2 minutos, aprovéchala, solo tienes una, y deja que los demás vivan la suya también como mejor les parezca, si no te gusta lo que ves, simplemente no lo veas”.

Poco después, Evelyn Vela respondió las dudas de sus seguidores. Cuando le mencionaron a Valery Burga, ella escribió lo siguiente: “Cuando uno se enamora, no se da cuenta de esas cosas, mi reina, pero tranquila que ya ese no regresa ni para sacar la basura de mi casa”.

Asimismo, sobre su expareja y su actual novia, Evelyn Vela señaló que “se juntaron el hambre y la necesidad”. Pero lo más fuerte fue el mensaje que la amiga de Melissa Klug compartió:

“Una amante puede sentirse mal porque piensa que cuando salga la verdad, acabarán haciendo daño a la mujer oficial y a su familia... El hombre infiel sabe, que en el fondo, quien acabará sola, abandonada y rechazada será la amante... que pese a todo lo que le diga, solo es “la otra”, se lee en el post.

“A veces los hombres son imbéciles que cambian a la mujer que es de él por la mujer que es de todos”, indicó en otra publicación.

Evelyn Vela admitió que muchos le advirtieron sobre Valery Burga: “Exactamente, sí, me lo decían muchas veces, pero cuando uno se enamora no escucha y no quiere darse cuenta de nada, pero gracias a Dios que ese tipo ya salió de mi vida y sobre todo de mi (corazón), hay que dejarlo eso en las manos de Dios y acuérdense que el karma regresa con fuerza”.

Fuente: Instagram @evelynvelaa @valeryb7

