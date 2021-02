Andrea San Martín se sinceró por Instagram al responder algunas preguntas de sus seguidores. Una de ellas fue sobre la reacción de su madre al conocer que estaba embarazada en dos ocasiones.

La exchica reality contó que su madre tuvo dos reacciones diferentes, sin embargo remarcó que hoy por hoy ama a sus dos nietas.

“La primera vez, yo lloraba de nervios y ella de felicidad. La segunda me miró y me dijo: que estúpida eres. (Casa que recuerdo su tono de voz y cara no puedo evitar reír a carcajadas)”, contó Andrea San Martín.

Seguidamente, Andrea San Martín dejó sentado que actualmente su mamá es una abuela amorosa. “Pero ahí la vez...desmayada por las dos”.

Recordemos que Andrea San Martín tienen dos hermosas niñas. La primera es producto de su exrelación con el también exchico reality, Sebastián Lizarzaburu; y la segunda bebé de su exrelación con Juan Victor, su amigo de colegio.

