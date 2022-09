La española Clara Chía Martí, quien es la nueva pareja del futbolista Gerard Piqué, fue abordada mientras caminaba por las calles de Barcelona luego de las fuertes declaraciones que Shakira dio a la revista estadounidense Elle.

De acuerdo a Despierta América, un medio español abordó a la novia del jugador de fútbo tras el romántico viaje que la pareja realizó a París, Francia: “Clara Chía, novia de @3gerardpique es abordada por la prensa y cuestionada sobre su romance con el futbolista”.

En el video se escucha a una reportera haciendo preguntas muy incómodas a Clara Chía Martí. En un momento, la amiga de la joven intentó defenderla, pero la periodista la ninguneó. A continuación, lo que la reportera le dijo a Clara Chía.

Reportera: ¿Qué tal tu relación con Gerard, es cierto que lleváis algo más de un año? ¿Cómo llevas que se te tome como la causa de la separación entre Shakira y Piqué? ¿Es cierto que ya conoces a sus hijos? Oye, se dice también que los padres de Piqué han apoyado vuestra relación desde el inicio, que Piqué se puso muy celoso en una de vuestras rupturas y que tú estuviste con otro chico.

Amiga de Clara Chía: Por favor, nos puedes dejar en paz, por favor.

Reportera: Quiero hablar solo con ella, contigo no quiero hablar.

Amiga de Clara Chía: Ya, pero déjala en paz.

Reportera: Clara, no quieres hacer un comentario, parece que seas tú la mala de la película, no sé si quieras aclarar por lo menos desde cuándo estáis juntos, porque claro, se habla de infidelidades, no quieres hacer ningún comentario, Clara. ¿Vuestra relación va en serio, verdad? ¿Cómo se han tomado tus padres que estés con un futbolista del Barza, la situación? ¿Podéis decir por lo menos si son felices?

