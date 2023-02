Carlos Alcántara decidió romper su silencio y arremeter contra su sobrino, Ricardo Mendoza, conductor de “Hablando Huevadas” y quien además lo habría dejado “colgado” con la película “Asu Mare: Los Amigos”.

Y es que el popular ‘Cachín’ aseguró que el comediante no es ninguna víctima en esta situación, sino muy por el contrario, pues fue él quien los abadonó en proyecto grande.

“ La decisión final de no estar (en la cinta) la toma él. Acá pareciera que fuera la víctima y es al revés . Creo que la víctima, en todo caso, seríamos nosotros porque nos ha dejado colgados con un proyecto grande”, comenzó diciendo a Trome.

En ese sentido, el ex Pataclaun no dudó en aterrizar a Mendoza y dejar en claro que el único protagonista de la película es él mismo. “ Tuvimos que tapar el hueco de un elenco que todo el mundo conoce, porque no es el protagonista de ‘Asu Mare’, el protagonista soy yo . Él es parte del grupo del grupo de los amigos”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR