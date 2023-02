Carlos Alcántara se mostró bastante emocionado por dirigir la película “Asu Mare: Los amigos”, pues esta vez está mostrando una faceta completamente distinta a la de la actuación. Y es que el artista peruano sorprendió a propios y extraños al referirse a Ricardo Mendoza, quien no habría participado en esta cinta.

Recordemos que hace algunas semanas atrás, el compañero de Jorge Luna en “Hablando Huevadas”, fue el que contó que iba a ser protagonista de la película, pero después le dijeron que iban a prescindir de su personaje.

Frente a ello, Alcántara se mostró bastante incómodo y aseguró que Mendoza no sería ninguna víctima en esta situación. “ La decisión final de no estar (en la cinta) la toma él porque aquí no hay víctimas, acá pareciera que fuera la víctima y es al revés. Creo que la víctima, en todo caso, seríamos nosotros porque nos ha dejado colgados con un proyecto grande ”, comenzó diciendo.

Asimismo, el artista peruano comentó que Ricardo Mendoza priorizó sus proyectos y que prácticamente “los paseó” al decir que sí formaría parte de la película. “ Si él no está acá es porque no se llegó a un acuerdo, pero estuvo un año en ese plan. Yo valoro su crecimiento, pero acá hay un compromiso , unos compañeros, un grupo y nos quedamos en el aire. Tuvimos que tapar el hueco de un elenco que todo el mundo conoce”, agregó para Trome.

“Ahora él quedó como una víctima, dice ‘me han botado’, es mentira. Yo siempre digo que el jugador que no quiere jugar en el equipo, se va a otro equipo y no pasa nada, pero que lo diga”, finalizó diciendo ‘Cachín’.

