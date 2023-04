Ayer, viernes 31 de marzo se transmitió la segunda parte de la entrevista a Gisela Valcárcel en el programa web “La Fé del Cuto”. En dicho espacio la “Reina de la Televisión Peruana” reveló varios secretos sobre su carrera artística y como uno de sus shows más recordados, “Aló Gisela” cambió su vida.

Su éxito con “Aló Gisela”

Miles recuerdan con cariño el famoso programa “Aló Gisela” que se apoderó de las tardes de las familias peruanas. “Un 28 de octubre de 1987 llegó ‘Aló Gisela’ como un trabajo más, jamás pensé que aquí yo iba descubrir mi verdadero potencial, mi verdadero talento, nunca pensé que podía conectar con otros. El mejor lugar donde yo me expreso es donde haya una cámara que me conecta con otra persona”, explicó Gisela Valcárcel

En ese sentido, explicó el por qué no le presta interés al rating. “No leo la audiencia para saber cuánto subí, me importa ‘dos pepinos’, creo en la conexión, creo en soltarme, en fluir y no tengo que gustarle a todos todo el tiempo. No me gusta gritar cuando me va bien en la audiencia”, indicó la madre de Ethel Pozo al ex jugador Cuto Guadalupe.

Gisela lo cuenta todo con el "Cuto" Guadalupe

¿Cúal es el nombre real de Gisela?

La popular “señito” reveló en una entrevista exclusiva con el Cuto Guadalupe cuál sería su verdadero nombre y por qué decidió cambiarlo por Gisela, el nombre por el que todos en Chollywood la conocen y con que se ha hecho un nombre en la televisión.

Según cuenta la rubia de la televisión, su nombre original era el de Sonia y lo cambió por haber sido una “pesada”cuando era una niña. Decidí ponerme Gisela porque he sido una pesada de chiquita. En realidad me llamo Sonia, es como mi mamá me llamaba. Cuando entré al nido, a transición, sientan a una niña que se llamaba igual a mi costado, a las dos Sonias. Pero esa niña no me caía bien, me peleé con ella y dije ‘no me vuelvo a llamar Sonia’, no me volví a llamar Sonia para nadie”, contó Gisela Valcárcel.

“Mi mamá me jalaba los pelos y yo no daba vuelta cuando me llamaban Sonia. Luego pedí que por favor quería llamarme Mercedes, sin saber que a los meses, al frente de mi casa, se iba mudar una verdulera llamada ‘Mechita’ y yo dije ‘qué piña’, no me puedo llamar como mi amiga ni como Mechita, porque en el barrio me empezaron a hacer leña con Mechita y un día decidí que no me iba llamar ni Sonia ni Mechita”, agregó.

“Así estuve por unos meses, no volteaba cuando mi mamá o mi papá me llamaban y un día me castigaron, me puse a llorar. Tenía cerca de seis años y medio cuando mi hermana compró un diccionario pequeño de nombres y una noche leyó el nombre de Giselle y me gustó, pero Giselle no alcanzaba porque es con doble ‘l’, así que decidí llamarme Gisela, mi padre accedió a ponerme ese nombre, que está chiquito en mi partida, Sonia Mercedes Gisela”, explicó al Cuto.

Gisela Valcárcel cuenta todo





TE PUEDE INTERESAR