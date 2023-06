Magaly Medina no pudo ocultar su incomodidad cuando un usuario le hizo notar que su nariz tiene una fosa nasal más grande que la otra, productor de la rinoplastia que se realizó hace muchos años, cuando inició el camino de su transformación física.

La periodista se molestó en plena transmisión EN VIVO y aclaró que cuando los hombres se han enamorado de ella “nunca han mirado esos detalles”, en referencia a los agujeros de su nariz.

“Esa seguridad en mi misma, el amor propio, la inteligencia que sé que tengo, me hace guapa, y tú fijándote en los huecos de la nariz, mirándole cuantos centímetros tiene uno y el otro. Cuando los hombres se han enamorado de mi, nunca han mirado esos detalles. ¿Qué miran? mi inteligencia, quien soy. Por favor, soy una mujer digna de admirar, cualquier hombre se sentiría orgulloso como mi esposo se siente orgullosísimo”, dijo la periodista durante una transmisión por Instagram.

Qué dijo Magaly Medina sobre la operación en su nariz

Magaly Medina comentó que le hará la consulta a su cirujano, el Dr. Mario Cabani, para que le dé alguna solución.

“Yo tampoco me hubiera dado cuenta si no me lo decían. Una vez me lo dijeron en un comentario, uno de estos días le voy a preguntar a Mario Cabani por qué... creo que con el tiempo se va separando algo de acá, si se puede hacer algo bien y si no también”, agregó.

