El pasado 8 de enero de 2022, Ricardo Montaner vivió uno de los momentos más felices de su vida luego de que su tercer hijo, Ricky, se casó con Stefi Rotiman en una boda de ensueño en Exaltación de La Cruz, Argentina, una ceremonia y fiesta que fue muy reservada y a la que asistieron solo familiares y amigos íntimos.

El matrimonio puso a flor de piel los sentimientos de los asistentes, en especial del cantante argentino, quien no pudo contener sus lágrimas cuando entonó el tema “Bésame”, dedicado a los recién casados. Sin duda, un momento que emocionó al artista, y no era para menos, pues como él mismo dijo, Ricky era el único de sus cinco hijos que faltaba contraer nupcias, por lo que ahora se sentía realizado.

Sin embargo, en las postales que se filtraron del día del matrimonio, algo llamó poderosamente la atención de la gente: en la foto familiar faltaba Héctor Montaner, el segundo hijo de Ricardo, fruto de su primer matrimonio con Ale Vaz.

A raíz de su ausencia, comenzaron a surgir una serie de especulaciones que dio a pie a la incertidumbre, por lo que muchos desean conocer los verdaderos motivos por los que no estuvo en tan importante evento.

En la fotografía familiar aparecen casi todos los hijos de Ricardo Montaner, menos Héctor (Foto: Ricky Montaner / Instagram)

¿POR QUÉ HÉCTOR MONTANER NO ASISTIÓ A LA BODA DE SU HERMANO RICKY?

Fue el propio Ricardo Montaner, quien decidió terminar con las especulaciones y dar a conocer las razones que llevaron a uno de sus hijos mayores no estar en la boda de su hermano Ricky, fruto de su unión con Marlene Rodríguez.

“Mi hijo Héctor, desgraciadamente, no pudo venir porque él está apenas tramitando, terminando su residencia americana, porque él es venezolano, y no puede salir de Estados Unidos hasta que el proceso se complete; por esa razón, ni Héctor ni la familia pudieron [estar]”, dijo en una entrevista al programa televisivo argentino “Mañanísima con Carmen”.

Como se informó, la ceremonia y fiesta del matrimonio de Ricky Montaner se celebró en Argentina, país donde es originaria Stefi Roitman y su familia. Por tanto, todos los familiares de uno de los cantautores más celebrados de América Latina tuvieron que ir hasta el país sudamericano, donde entonó algunas de sus canciones.

HÉCTOR MONTANER NO ESTUVO FÍSICAMENTE, PERO SÍ VIRTUALMENTE

Aunque no pudo estar físicamente en la boda de su hermano Ricky y Stefi, el intérprete de “Me va a extrañar” contó que se las ingenió para su segundo hijo que también disfrutara de tan importante evento, para ello hizo uso de la tecnología, algo que se les prohibió a los invitados.

“El único hijo que no pudo venir, pues desgraciadamente fue Héctor, que no podía viajar. Pero estuvo igual porque viste que no se permitían celulares, yo tenía uno y yo lo llamé por Facetime y entonces les puse todo el tiempo. Pudieron ver la boda en tiempo real sin problemas”, señaló.

Respecto a la boda de Ricky, tanto el artista como su esposa Marlene se mostraron muy felices. “Fue un momento para la familia muy fuerte a nivel de emoción, a nivel de sentimientos fue algo muy fuerte. Fue la consolidación del matrimonio de nuestro último hijo soltero; por lo tanto, ya en ese sentido cerramos como quien dice la agencia y ya estamos completos”.

El segundo hijo de Ricardo Montaner también siguió sus pasos (Foto: Héctor Montaner / Instagram)

¿QUIÉN ES HÉCTOR MONTANER?

Héctor Montaner es el segundo hijo del intérprete de “Me va a extrañar”, fruto de su primer matrimonio con Ana Vaz. Nació el 20 de agosto de 1981 en Maracaibo, Venezuela; aunque actualmente radica en Estados Unidos.

Es autor, compositor y cantante, intérprete del tema “Amor del bueno”. En su canal de YouTube “Héctor Montaner Oficial” subió videos de su trabajo como artista. Él también ha colaborado con artistas como el grupo CNCO o Abraham Mateo. Si deseas saber más de él HAZ CLIC AQUÍ.